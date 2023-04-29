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11:35, 29 апреля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на планы Зеленского вернуть Крым при контрнаступлении

Сенатор Карасин сравнил с дежавю планы Зеленского вернуть Крым при контрнаступлении

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Планы президента Украины Владимира Зеленского о взятии под контроль Крыма при контрнаступлении Киева похожи на дежавю, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление украинского лидера.

По-моему, это какая-то шизофреническая информационная кампания, которая настроена на то, чтобы болванить собственное общественное мнение и заставить его верить в боеспособность украинских войск и победных настроений, что является абсолютно ложным, надуманным

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Следует научиться вести себя в государственных делах посерьезней, рассуждать на темы жизни человека, развития международной обстановки. Одно и то же мы слышим на протяжении месяцев двух. Это все вызывает чувство раздражения. Это дежавю надоело, по-моему, общественному мнению всего мира, не говоря уже о нашей с вами стране», — сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. По его мнению, военным страны удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

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Он добавил, что успех кампании во многом будет зависеть от поставок западного оружия. «Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение. Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны», — сказал глава государства.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления и ждут решения командования. Он отметил, что страна получила много вооружения от союзников.

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Варвара Кошечкина
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