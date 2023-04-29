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12:22, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

Названа причина смерти ведущего «Фазенды» Колесникова

«Известия»: актер и ведущий «Фазенды» Сергей Колесников умер от инсульта

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников скончался от инсульта. Причину смерти в разговоре с «Известиями» назвал его сын, актер Иван Колесников.

Он уточнил, что артист скончался в больнице.

О смерти Сергея Колесникова ранее журналистам сообщила его жена. Она заявила, что артиста не стало утром 29 апреля.

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Актер известен своими ролями в сериалах «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», в фильме «Крепкий орешек — 5», британском сериале «МакМафия» и других. Также он выступал актером дубляжа, а на телевидении вел программу «Фазенда».

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Полина Матюхина
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