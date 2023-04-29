Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 29 апреля 2023Россия

Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировали

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о ликвидации открытого горения на нефтебазе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. Об этом в Telegram сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

По данным губернатора, открытое горение распространилось на площади тысячи квадратных метров. В данный момент пожарные ведут проливку территории, уточнил глава региона. В тушении огня на нефтебазе в Севастополе был задействован пожарный поезд МЧС.

«Были задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из республики Крым и пожарный поезд Крымской железной дороги», — уточнил Развожаев.

Ранее глава Севастополя сообщил, что, по предварительным данным, нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта атаковали два беспилотника. Он также сказал, что пожар ожидается полностью потушить к вечеру 29 апреля. О пожаре на нефтебазе стало известно утром того же дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Крым и Севастополь
В атаке на Крым участвовали до шести беспилотников ВСУ
Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировали
Шойгу анонсировал международные военно-спортивные игры в России
Опубликовано видео отреставрированного Южного речного вокзала в Москве
Американский игрок клуба КХЛ заявил о желании получить российское гражданство
МИД прокомментировал ультиматум Киева по аммиакопроводу в Одессу
Эрдоган впервые после недомогания лично появился на публике
Описано будущее курса доллара и евро
В России отреагировали на проникновение полиции Польши в школу при посольстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.