Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировали

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о ликвидации открытого горения на нефтебазе

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. Об этом в Telegram сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

По данным губернатора, открытое горение распространилось на площади тысячи квадратных метров. В данный момент пожарные ведут проливку территории, уточнил глава региона. В тушении огня на нефтебазе в Севастополе был задействован пожарный поезд МЧС.

«Были задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из республики Крым и пожарный поезд Крымской железной дороги», — уточнил Развожаев.

Ранее глава Севастополя сообщил, что, по предварительным данным, нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта атаковали два беспилотника. Он также сказал, что пожар ожидается полностью потушить к вечеру 29 апреля. О пожаре на нефтебазе стало известно утром того же дня.