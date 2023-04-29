Зампред Совбеза Медведев назвал требования «киевского пса» истерическим манифестом

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев оценил требования «киевского пса», назвав их истерическим манифестом киевского режима. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, «киевский пес продолжает заходиться лаем», требуя дать ему больше оружия, чтобы сократить количество жертв, вернуть Крым, а также призывая поддерживать Украину и заявляя, что «война может продолжаться десятилетиями».

«Это еще и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров», — пишет политик.

Медведев заявил, что в ответ на подобные выступления последует массовое уничтожение личного состава и военной техники с нанесением ВСУ максимального военного поражения, полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве, осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима. «Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность, и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему», — добавляет политик.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

