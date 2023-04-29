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17:31, 29 апреля 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал Украину сильнейшим государством в мире в будущем

Генерал ВСУ Мельник заявил, что Украина станет сильнейшим государством в мире

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Мельник заявил, что в будущем Украина станет сильнейшим государством в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем», — утверждает Мельник, отвечая на вопрос, что будет с Украиной через пять лет после окончания конфликта.

Генерал добавил, что, как он считает, в будущем никто не сможет сравниться с мощью украинской армии, а экономика страны выйдет на уровень европейских держав.

Ранее в ходе интервью с испанским изданием Мельник рассказал, что Россия может повторить опыт чеченских кампаний на Украине, поэтому нынешнее затишье на фронте вызывает у него опасения. Он также сообщил, что ВСУ всегда будет не хватать живой силы, техники, а также боеприпасов для артиллерии и танков.

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Алиса Удовик
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