В российском городе выступили за запрет «бала Сатаны» в караоке-баре «Ад»

Shot: общественная организация потребовала запретить вечеринку «Бал Сатаны» в Ярославле

Российская общественная организация «Зов народа» выступила за запрет на проведение вечеринки «Бал Сатаны» в караоке-баре «Ад» из-за несоответствия духовным ценностям России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Основатель заведения Денис Мартьянов анонсировал проведение вечеринок в стиле «сатанизма». В преддверии майских праздников в клубе, слоган которого — «Аду — быть», планируют провести «адские топлес-вечеринки» с дресс-кодом «тотал секс». Интерьер клуба выполнен в кровавых тонах, строгий фейс-контроль будет следить за соблюдением дресс-кода.

Активисты сочли планы караоке-бара «Ад» неприемлемыми и обратились к мэру Ярославля и губернатору Ярославской области с требованием ограничить деятельность заведения. Они полагают, что такие мероприятия противоречат духовно-нравственным ценностям России, так как пропагандируют идеологию сатанизма.

«Как известно, Сатана является главным врагом Бога. Россия — это страна, которая сегодня защищает традиционные духовно-нравственные ценности, в том числе во время проведения СВО, где множество бойцов сражаются под флагом Спаса Нерукотворного», — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что православные активисты заставили убрать одежду с изображением Иисуса Христа из магазина в Москве из-за оскорбления чувств верующих. Группа верующих пришла в торговый центр «Авиапарк» и потребовала персонал убрать вещи с подобным принтом с полок, поскольку их продажа в Великий пост недопустима.

