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18:17, 20 марта 2023Ценности

Православные активисты потребовали убрать вещи с Иисусом из магазина в Москве

Православные активисты заставили убрать вещи с Иисусом Христом с полок магазина в Москве

Изображение: Museums Victoria / Unsplash

Православные активисты заставили убрать одежду с изображением Иисуса Христа из магазина в Москве из-за оскорбления чувств верующих. Соответствующую информацию публикуют администраторы Telegram-канала «Осторожно. Новости».

Группа верующих пришла в торговый центр «Авиапарк» и потребовала персонал убрать вещи с подобным принтом с полок, поскольку их продажа в Великий пост недопустима. В частности, недовольные посчитали выкладку одежды «богомерзкой». Выяснилось, что данные предметы гардероба представлены в ассортименте бренда «Юность».

В конечном счете работники точки убрали мерч, однако активисты планируют начать разбирательства с маркой, выпускающей упомянутую линейку, чтобы добиться полной остановки ее производства. Кроме того, они хотят написать заявление на руководство компании в правоохранительные органы.

В январе рекламу альбома Holy Fvck Деми Ловато запретили из-за оскорбления чувств верующих. Управление по стандартам рекламы (ASA) получило четыре жалобы на билборд, рекламирующий релиз артистки. На фотографии можно было увидеть Ловато в кожаном костюме, лежащей на большом мягком кресте.

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Карина Черных
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