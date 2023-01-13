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17:55, 13 января 2023Культура

Рекламу альбома Деми Ловато запретили из-за оскорбления чувств верующих

В Великобритании запретили рекламу альбома Деми Ловато из-за оскорбления чувств верующих

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В Великобритании запретили рекламу альбома Holy Fvck певицы Деми Ловато из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает CNN.

Управление по стандартам рекламы (ASA) получило четыре жалобы на билборд, рекламирующий релиз артистки. На фотографии можно увидеть Ловато в кожаном костюме, которая лежит на большом мягком кресте. Выразившие недовольство англичане указали, что плакат может оскорблять верующих, а также указали, что его могли увидеть дети.

Восьмой студийный альбом Ловато, вышедший в августе, затрагивает многие проблемы певицы, в том числе наркоманию и алкоголизм. Одна из песен, Skin of My Teeth, была вдохновлена ​​сложностями, с которыми она столкнулась после передозировки в 2018 году — за ней последовали множественные инсульты и повреждение головного мозга.

Осенью 2022 года исполнительница объявила о завершении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. Она рассказала, что предстоящий гастрольный тур в поддержку ее восьмого альбома станет последним.

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Марина Погосян
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