Деми Ловато объявила о завершении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем

Американская певица и актриса Деми Ловато объявила о завершении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Deadline c ссылкой на социальные сети звезды.

Знаменитость рассказала, что предстоящий гастрольный тур в поддержку ее восьмого студийного альбома станет последним. «Я так чертовски больна, что не могу встать с постели. Я больше не могу этого делать. Следующий тур будет для меня последним. Я люблю и благодарю вас, ребята», — написала исполнительница.

Ловато добавила, что сейчас испытывает проблемы с голосовыми связками, а потому будет часто направлять микрофон на зрителей на предстоящем выступлении: «У меня почти нет голоса, сегодня вечером я буду много направлять микрофон на публику».

Ранее певица не раз признавалась, что страдала от наркотическое зависимости и несколько раз проходила лечение в реабилитационных центрах. В 2018 году она пережила почти смертельную передозировку. В результате этого случая певица перенесла три инсульта и сердечный приступ, после чего заявила, что прекратила употреблять запрещенные вещества.

В конце августа исполнительница откровенно рассказала о наркотической зависимости в подростковом возрасте.