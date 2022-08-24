Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Деми Ловато рассказала о наркотической зависимости в подростковом возрасте

Певица Деми Ловато рассказала о наркотической зависимости в подростковом возрасте

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Деми Ловато призналась, что страдала от наркотической зависимости в подростком возрасте. Об этом сообщает издание PageSix.

Исполнительница рассказала, что начала принимать опиаты в возрасте 13 лет после автомобильной катастрофы. «Я впервые начала экспериментировать [с наркотиками], когда мне было 12 или 13 лет. Я попала в автомобильную аварию, и мне прописали опиаты», — вспомнила Ловато.

Мама артистки отнимала и прятала таблетки от дочери. Позднее певица перешла на тяжелые наркотики. Так, в 17 лет она попробовала кокаин. Певица также добавила, что много пила в тот период жизни. Через год Деми попала в реабилитационный центр.

Избавиться от зависимости Ловато твердо решила после 2018 года, когда она пережила почти смертельную передозировку. В результате этого случая певица перенесла три инсульта и сердечный приступ. В декабре 2021 года исполнительница объявила, что больше не поддерживает «калифорнийский трезвый» образ жизни, который подразумевает употребление алкоголя и курение марихуаны.

Ранее звезда сериала «Нэшвилл» Хейден Панеттьер рассказала о зависимости от алкоголя и опиоидов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН
Российский обладатель Кубка Стэнли оценил возможность возвращения в КХЛ
YouTube заблокировал аккаунт еще одной российской компании
Стало известно о погибшем при мощном пожаре на рынке в Москве
Боррель призвал Европу думать о предотвращении других потенциальных конфликтов
В Кемеровской области открыли памятник погибшим на шахте «Листвяжная»
Три человека пострадали в результате пожара на севере Москвы
Кадыров заявил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения
Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть
Работа спецназа Росгвардии в подпольном казино в Подмосковье попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.