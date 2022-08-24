Певица Деми Ловато рассказала о наркотической зависимости в подростковом возрасте

Американская певица Деми Ловато призналась, что страдала от наркотической зависимости в подростком возрасте. Об этом сообщает издание PageSix.

Исполнительница рассказала, что начала принимать опиаты в возрасте 13 лет после автомобильной катастрофы. «Я впервые начала экспериментировать [с наркотиками], когда мне было 12 или 13 лет. Я попала в автомобильную аварию, и мне прописали опиаты», — вспомнила Ловато.

Мама артистки отнимала и прятала таблетки от дочери. Позднее певица перешла на тяжелые наркотики. Так, в 17 лет она попробовала кокаин. Певица также добавила, что много пила в тот период жизни. Через год Деми попала в реабилитационный центр.

Избавиться от зависимости Ловато твердо решила после 2018 года, когда она пережила почти смертельную передозировку. В результате этого случая певица перенесла три инсульта и сердечный приступ. В декабре 2021 года исполнительница объявила, что больше не поддерживает «калифорнийский трезвый» образ жизни, который подразумевает употребление алкоголя и курение марихуаны.

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