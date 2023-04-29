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02:29, 29 апреля 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о приказе экономить патроны для контрнаступления

Пленный Киндюк: командование приказало ВСУ экономить патроны для контрнаступления

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

Попавший в плен военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны Владимир Киндюк рассказал, что командование приказало Вооруженным силам Украины (ВСУ) экономить патроны на кременском направлении для контрнаступления. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, военным выдавали пять магазинов для автомата на сутки, когда те направлялись на позиции, поскольку «патронов много нет».

«И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными», — сообщил Киндюк.

Военнопленный добавил, что украинские военные не верят в успех контрнаступления, поскольку на позициях остались только мобилизованные, нет кадровых солдат и офицеров.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, а заявления в Киеве о готовящемся контрнаступлении далеки от реальности.

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Марина Совина
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