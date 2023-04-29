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02:21, 29 апреля 2023Мир

Трамп спародировал Байдена во время выступления

Трамп спародировал Байдена во время предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп спародировал действующего президента страны Джо Байдена во время предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале CNN.

Политик прокомментировал видеоролик Байдена, которым тот анонсировал свою кампанию. По словам Трампа, для того, чтобы его снять, потребовалось порядка семи дублей. Рассказав об этом, он решил спародировать Байдена. «Я сделаю то же самое, я сделаю для вас небольшое видео здесь, в Нью-Хэмпшире. Вам это не очень понравится. Но, когда вы баллотируетесь в президенты, вам нужно хотя бы раз встать и сказать: "я баллотируюсь в президенты, куда я иду? Куда, черт побери, я иду? Я хочу уйти», — заявил Трамп, ходя при этом по сцене и удивленно разводя руками.

Известно, что оба политика неоднократно критиковали друг друга. Так, например, Трамп назвал Байдена безнадежным идиотом, обвинив в стремлении переложить ответственность за скорый уход американских войск из Афганистана в 2021 году. В свою очередь, глава США перекрестился после того, как назвал Трампа возможным будущим президентом страны.

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Марина Совина
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