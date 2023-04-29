На Украине призвали провести досрочные выборы

Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести досрочные выборы на Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале призвал провести досрочные выборы на Украине.

Он заявил о неспособности украинского лидера Владимира Зеленского справиться со стоящими перед ним задачами. «Вы [Зеленский] не можете решать задачи по защите Украины, ее народа — значит, надо отменять военное положение, создавать временное правительство, надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — заявил политик.

По его мнению, украинские власти продемонстрировали собственную некомпетентность при попытке организовать контрнаступление. Он отметил, что украинская сторона испытывает серьезные проблемы с системами противоракетной обороны.

Соскин добавил, что президент Украины сосредоточил свою политику на борьбе с инакомыслящими, игнорируя интересы простых граждан.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский не справляется со своими обязанностями, а заявления в Киеве о готовящемся контрнаступлении далеки от реальности. «Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. (...) Никакое наступление не готово», — усомнился он.