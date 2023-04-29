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16:29, 29 апреля 2023Мир

Делегация из США прибыла в Киев

Делегация из США прибыла в Киев для подписания с Зеленским договора об инвестициях

Фото: Viktor Talashuk / Reuters

Американская делегация прибыла в Киев, чтобы подписать договор об инвестициях на 25 миллионов долларов с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает посол США на Украине Бриджит Энн Бринк на своей странице в Twitter.

Бринк отметила, что был оказан теплый прием членам делегации, среди которых генеральный директор американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) Скотт Нейтан, заместитель главы Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин Макки и помощник координатора Госдепартамента США в Европе Мария Лонги.

Ранее сообщалось, что офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предсказал уход США с Украины. По словам Риттера, американцы «просто уходят и возвращаются в крепость». «А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что "будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу", и рискнули всем, что у них есть, оказываются сами по себе», — пояснил он.

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Алиса Удовик
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