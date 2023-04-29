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02:52, 29 апреля 2023Мир

Американский экс-разведчик предсказал уход США с Украины

Экс-разведчик Риттер: США уйдут с Украины, выключив телевизор, как делали раньше

Фото: Hauke Schröder / dpa / Global Look Press

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предсказал уход США с Украины в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

По словам Риттера, американцы «просто уходят и возвращаются в крепость». «А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что "будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу", и рискнули всем, что у них есть, оказываются сами по себе», — пояснил он.

В качестве примера экс-разведчик привел ситуацию с Афганистаном. По его мнению, американская политика в этой стране закончилась позором и унижением, однако США не пришлось разбираться с последствиями. «Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры», — констатировал он. То же самое будет и с Украиной, предрек Риттер. «Когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», — заключил эксперт.

Ранее Скотт Риттер предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе конфликта в Донбассе потеряли 80 процентов от изначальной численности. Он отметил, что костяк украинской армии составляют плохо обученные мобилизованные военнослужащие.

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Марина Совина
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