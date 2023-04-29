В Донецке произошла серия взрывов

Над Донецком в результате работы ПВО произошло около пяти взрывов

Серия взрывов произошла в Донецке. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, над Пролетарским, Буденновским, Ленинским и Ворошиловским районами города сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — в результате произошло около пяти взрывов.

Согласно предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, всего было выпущено три реактивных снаряда.

18 апреля сообщалось, что в Донецке средства ПВО сбили украинский беспилотник. Мэр города Алексей Кулемзин тогда рассказал, что в результате погибли двое мужчин.