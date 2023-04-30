Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил о двух погибших при обстреле ВСУ поселка Суземка

Два человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Ранее Александр Богомаз сообщал об одном пострадавшем в результате украинского обстрела села Суземка.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света. В то же день также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.