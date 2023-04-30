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01:06, 30 апреля 2023Россия

Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил о двух погибших при обстреле ВСУ поселка Суземка

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Два человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Ранее Александр Богомаз сообщал об одном пострадавшем в результате украинского обстрела села Суземка.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света. В то же день также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.

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Марина Совина
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