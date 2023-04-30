Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле ВСУ села Суземка, один человек пострадал

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Суземка, один человек пострадал.

Как заявил глава региона, снаряд попал в жилой дом, начался пожар, здание частично разрушено. На месте работают все оперативные службы.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света.

Белгородская область — второй регион России, который подвергся обстрелу за день. 29 апреля также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.