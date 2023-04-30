Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:43, 30 апреля 2023Россия

Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле ВСУ села Суземка, один человек пострадал

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Суземка, один человек пострадал.

Как заявил глава региона, снаряд попал в жилой дом, начался пожар, здание частично разрушено. На месте работают все оперативные службы.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света.

Белгородская область — второй регион России, который подвергся обстрелу за день. 29 апреля также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Российский военный рассказал о специальной тактике работы с беспилотниками
В России застряли дивиденды индийских компаний на 400 миллионов долларов
Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области
Стало известно о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины
Диетолог Гинзбург предупредил о вреде раздельного питания
Стало известно о проблемах в «Челси» из-за зарплат футболистов
На Украине заявили о подготовке санкций против связанных с ВПК России лиц
Комбат ДНР назвал одну из возможных целей контрнаступления ВСУ
Зафиксировано мировое сокращение числа затрачиваемой во время отдыха энергии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.