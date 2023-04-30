Кадырову показали новую снайперскую винтовку

Кадырову показали снайперскую винтовку, разработанную Российским университетом спецназа

В Чечне показали новую снайперскую винтовку, разработанную чеченскими инструкторами Российского университета спецназа (РУС) совместно с компанией Bespoke Gun. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в презентации принял участие глава региона Рамзан Кадыров, а также бизнесмен Виктор Бут.

«Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию», — заявил старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.

В свою очередь Кадыров добавил, что чеченские специалисты не планируют останавливаться на достигнутом, в их планах — сборка бронированных автомобилей. «Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушалось ни у нас в республике, ни в целом в государстве», — заключил он.

21 февраля сообщалось, что концерн «Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина, которая прошла государственные испытания. Ее разработали под два типа патронов — 7,62 на 54 миллиметра и 7,62 на 51 миллиметр.