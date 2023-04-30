Названы дата и место похорон ведущего «Фазенды» Колесникова

Названы дата и место похорон российского актера и ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова

Актера и ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище. Дату и место погребения назвал сын покойного Иван Колесников в беседе с РИА Новости.

«Сергея Валентиновича похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище. Прощания не будет. Я, к сожалению, не знаю [времени похорон], по обстоятельствам», — рассказал наследник заслуженного артиста России.

В субботу, 29 апреля, стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино, телеведущего Сергея Колесникова. Он скончался на 69-м году жизни от инсульта в больнице. Семье и близким артиста выразили соболезнования в МХТ имени Чехова.