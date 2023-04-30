Карты «Мир» приготовились принимать в одной стране
Власти Индии и России приготовились обсудить взаимный прием карт платежных систем RuPay и «Мир». Это должно поспособствовать бесперебойному осуществлению расчетов и транзакций на фоне международных санкций, сообщает индийская газета The Economic Times.
Сейчас платежи из Индии в другие страны возможны через Международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT). «На встрече, сопредседателями которой являются министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и заместитель премьер-министра России Денис Мантуров, также было решено изучить возможность взаимодействия Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (FPS) Банка России», — уточняют в материале.
Отмечается, что у Индии уже есть опыт налаживания альтернативных способов осуществления платежей с другими странами — например, с Сингапуром. Речь идет о запуске трансграничной связи между индийской системой UPI и сингапурской PayNow. Аналогичный механизм может впоследствии заработать и с Системой быстрых платежей (FPS) Банка России, предполагают эксперты.
Пока карты «Мир» принимаются в ограниченном числе стран, большинство из которых входят в СНГ. В последние месяцы сообщалось об активных переговорах Национальной системы платежных карт (оператор системы «Мир») с властями ряда стран, среди которых Куба, Египет и другие популярные у россиян курорты.