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20:27, 30 апреля 2023Экономика

Карты «Мир» приготовились принимать в одной стране

The Economic Times: власти Индии и России изучают возможность приема карт RuPay и «Мир»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Власти Индии и России приготовились обсудить взаимный прием карт платежных систем RuPay и «Мир». Это должно поспособствовать бесперебойному осуществлению расчетов и транзакций на фоне международных санкций, сообщает индийская газета The Economic Times.

Сейчас платежи из Индии в другие страны возможны через Международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT). «На встрече, сопредседателями которой являются министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и заместитель премьер-министра России Денис Мантуров, также было решено изучить возможность взаимодействия Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (FPS) Банка России», — уточняют в материале.

Отмечается, что у Индии уже есть опыт налаживания альтернативных способов осуществления платежей с другими странами — например, с Сингапуром. Речь идет о запуске трансграничной связи между индийской системой UPI и сингапурской PayNow. Аналогичный механизм может впоследствии заработать и с Системой быстрых платежей (FPS) Банка России, предполагают эксперты.

Пока карты «Мир» принимаются в ограниченном числе стран, большинство из которых входят в СНГ. В последние месяцы сообщалось об активных переговорах Национальной системы платежных карт (оператор системы «Мир») с властями ряда стран, среди которых Куба, Египет и другие популярные у россиян курорты.

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Нина Ташевская
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