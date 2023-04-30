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21:10, 30 апреля 2023Мир

Макрон заверил Зеленского в готовности Франции продолжать помогать Украине

Макрон заверил Зеленского в готовности Франции продолжать оказывать помощь Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в Елисейском дворце. В ходе беседы французский лидер отметил готовность Парижа продолжать оказывать помощь Киеву, передает ТАСС.

Уточняется, что Макрон заверил Зеленского в том, что европейские страны координируют свои действия для оказания Украине долгосрочной военной помощи. Также он подчеркнул, что Франция намерена в дальнейшем помогать Украине всем необходимым для того, чтобы та могла защитить свой суверенитет.

Ранее Зеленский рассказал об итогах «сверхчасового» телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном. Отмечается, что стороны договорились о том, что Париж предоставит Киеву «мощный бронетанковый пакет».

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Марина Совина
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