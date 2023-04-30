В Москве мужчину из-за ревности убил бывший сожитель его подруги

На северо-востоке Москвы был убит мужчина на почве ревности бывшим сожителем его подруги

Мужчина был убит на почве ревности бывшим сожителем его подруги в Путевом проезде на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«В квартире жилого дома в Путевом проезде обнаружено тело мужчины 1981 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По предварительной информации, телесные повреждения мужчине нанес 35-летний бывший сожитель его возлюбленной на почве ревности», — заявили в прокуратуре.

В московском ГСУ СК также уточнили, что подозреваемый в преступлении задержан. На месте было изъято орудие преступления, оно будет направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Отмечается, что в настоящий момент прокуратура контролирует установление всех обстоятельств преступления, принятие процессуальных решений, в том числе возбуждение уголовного дела, а также привлечение мужчины к уголовной ответственности. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия.

Ранее соседи жестоко убивших и расчленивших восьмимесячную дочь родителей из Ростова-на-Дону рассказали о постоянно доносившихся из квартиры криках и неоднократных визитах инспекции по делам несовершеннолетних. По словам жительницы дома в местном ЖК Суворовский, Яков и Анастасия заехали в квартиру около полугода назад — с тех пор оттуда почти каждый день были слышны ругань и плач маленького ребенка.

