Студентов-бюджетников предложили обязать отрабатывать три года по специальности

В Госдуму внесли законопроект об обязательной отработке для студентов-бюджетников

Российских студентов-бюджетников предложили обязать отрабатывать три года по специальности после выпуска из вуза. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в электронной базе парламента.

В документе уточняется, что государство тратит значительные средства на обеспечение образования, однако в райцентрах и муниципалитетах ощущается нехватка специалистов.

Также указывается, что выпускники испытывают трудности с трудоустройством по завершении обучения.

В законопроекте предлагается определять место отработки по результатам заседания специальной комиссии, работающей на базе учебного заведения. В случае отказа проходить отработку авторы предлагают обязать молодых специалистов компенсировать затраты государства на их обучение.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что новую систему высшего образования решили начать тестировать в ряде вузов России, часть учебных заведений будут техническими.

