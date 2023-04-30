Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:33, 30 апреля 2023Россия

Студентов-бюджетников предложили обязать отрабатывать три года по специальности

В Госдуму внесли законопроект об обязательной отработке для студентов-бюджетников

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Российских студентов-бюджетников предложили обязать отрабатывать три года по специальности после выпуска из вуза. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в электронной базе парламента.

В документе уточняется, что государство тратит значительные средства на обеспечение образования, однако в райцентрах и муниципалитетах ощущается нехватка специалистов.

Также указывается, что выпускники испытывают трудности с трудоустройством по завершении обучения.

В законопроекте предлагается определять место отработки по результатам заседания специальной комиссии, работающей на базе учебного заведения. В случае отказа проходить отработку авторы предлагают обязать молодых специалистов компенсировать затраты государства на их обучение.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что новую систему высшего образования решили начать тестировать в ряде вузов России, часть учебных заведений будут техническими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России повысят пенсии и начнут выдавать наличные по-новому. Что еще изменится в жизни россиян с 1 мая?
Хакеры взломали европейский спутник
Некоторым россиянам повысили пенсии
Бывший чемпион мира назвал единственного непобедимого для Фьюри соперника
Раскрыт адрес дома с падающей стеной в Москве
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных Западом народов
Стало известно об упреждающем авиаударе России перед контрнаступлением ВСУ
Эрдоган сообщил о ликвидации в Сирии «лидера ИГ»
Познер прокомментировал смерть Зайцева
Студентов-бюджетников предложили обязать отрабатывать три года по специальности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.