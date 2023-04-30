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23:34, 30 апреля 2023Интернет и СМИ

Познер прокомментировал смерть Зайцева

Телеведущий Владимир Познер назвал модельера Вячеслава Зайцева эпохой
Владимир Познер

Владимир Познер. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал смерть модельера Вячеслава Зайцева в беседе с телеканалом «Звезда».

«Он, по сути дела, заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого, и более того — это считалось буржуазной какой-то, никому не нужной придумкой», — рассказал журналист. Он назвал модельера необыкновенно талантливым и приветливым. «Слава в общем — это целая эпоха. И он вошел и останется в истории развития России», — добавил Познер.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве 30 апреля. Его доставили в медицинское учреждение с кровотечением в желудке.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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Марина Совина
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