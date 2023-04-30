Боец ЧВК «Вагнер» заявил о скором полном контроле Артемовска. Какая обстановка в городе и как смещается линия фронта?

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о 1,5 км городской застройки до полного контроля над Артемовском

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в беседе с РИА Новости заявил о скором полном контроле Артемовска (украинское название — Бахмут).

По его словам, чтобы полностью взять город под контроль, штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке, а линия фронта все ближе смещается к западным окраинам населенного пункта.

Им (украинским военным. — Примечание «Ленты.ру».) "от потолка" если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор Боец ЧВК «Вагнер»

Военный рассказал, что его подразделению удалось взять штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части. Жилые дома находятся на возвышенности, с которой бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели наблюдение и корректировали огонь по штурмовым группам «Вагнера».

Мы уже практически все подавили Боец ЧВК «Вагнер»

Ситуация вокруг Артемовска

О том, что бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ на западе Артемовска, сообщали и «Военкоры Русской весны», ссылаясь на аналитику украинских военных экспертов. Под напором вагнеровцев украинские военные вынужденно отступили с территории воинской части, городские бои продолжаются.

Как рассказал основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, за субботу, 29 апреля, бойцы ЧВК продвинулись в Артемовске на 100-150 метров.

Сегодня подразделения «Вагнер» продвинулись на 100-150 метров в Бахмуте... Осталось 2,98 квадратных километра территории города Евгений Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер»

При этом Пригожин предупредил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска из-за острой нехватки боеприпасов.

В пятницу, 28 апреля, Минобороны России отчиталось, что российские штурмовые отряды продолжают уничтожать украинских военных и иностранных наемников в западной части Артемовска.

В военном ведомстве уточнили, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) и подразделения Южной группировки войск пресекают попытки ВСУ завести в город дополнительные резервы.

Разговоры о контрнаступлении ВСУ

В субботу, 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ начнут контрнаступление, не дожидаясь поступления западной авиации. По его словам, наличие у Киева западных самолетов сильно помогло бы в боевых действиях, однако ожидание поставок сильно задержало бы украинскую контратаку.

Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся [американские истребители] F-16 или что-нибудь еще Владимир Зеленский Президент Украины

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ВСУ в настоящее время готовы к контрнаступлению, и оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы группы, украинская армия начнет соответствующие маневры в срок до 15 мая.

Он предположил, что ранее ВСУ сдерживали плохие погодные условия и так называемые внутренние проблемы, в том числе вопросы личного состава, доставки западной военной техники и боеприпасов. Однако на данный момент на территории Украины идет активное перемещение транспорта и войск.

При этом The Times со ссылкой на обнародованные секретные материалы американской разведки пишет, что украинские военные вряд ли смогут добиться успехов в ходе контрнаступления, кроме как «"скромных территориальных завоеваний" у окопавшихся российских войск». В то же время Украина испытывает недостаток в надлежащей противовоздушной обороне, которая нужна для крупной наступательной операции.

На факторы, затягивающие контрнаступление Украины, указывает и CNN. К ним издание отнесло сложный комплекс российской линии обороны, отсутствие момента неожиданности, на которое указывали и украинские официальные лица, а также явное преимущество России в воздухе.