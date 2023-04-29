Президент Украины Зеленский пообещал начать контрнаступление без западной авиации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление, не дожидаясь поступления западной авиации. Слова украинского лидера приводит издание Klymenko Time.

По словам главы государства, наличие у Киева западных самолетов сильно помогло бы в боевых действиях, однако ожидание поставок сильно задержало бы украинскую контратаку.

«Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся [американские истребители] F-16 или что-нибудь еще», — пообещал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином обратился к нему с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты и истребители. При этом в США заявили, что позиция американских властей по F-16 не изменилась.