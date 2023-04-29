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20:04, 29 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал начать контрнаступление без западной авиации

Президент Украины Зеленский пообещал начать контрнаступление без западной авиации

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление, не дожидаясь поступления западной авиации. Слова украинского лидера приводит издание Klymenko Time.

По словам главы государства, наличие у Киева западных самолетов сильно помогло бы в боевых действиях, однако ожидание поставок сильно задержало бы украинскую контратаку.

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«Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся [американские истребители] F-16 или что-нибудь еще», — пообещал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином обратился к нему с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты и истребители. При этом в США заявили, что позиция американских властей по F-16 не изменилась.

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Марк Леонов
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