Сооснователь Twitter раскритиковал Маска за управление соцсетью

Bloomberg: сооснователь Twitter Дорси раскритиковал Маска за подход к управлению соцсетью

Сооснователь Twitter Джек Дорси раскритиковал нового владельца компании, предпринимателя Илона Маска за его подход к управлению соцсетью. Ранее Дорси поддержал сделку с участием американского бизнесмена, пишет Bloomberg.

«Все пошло не так», — написал сооснователь в своем профиле на созданной им платформе Bluesky.

В частности, он не согласен с идеей взимать восемь долларов в месяц за верификацию аккаунтов при помощи синей галочки: По словам Дорси, «плата как доказательство подтверждения личности — это ловушка».

При этом на вопрос, можно ли назвать Маска лучшим руководителем Twitter, Дорси ответил отрицательно.

«Нет. Я также не думаю, что он правильно себя повел после того, как понял, что выбрал неудачное время [для покупки соцсети]», — объяснил сооснователь.

Джек Дорси подчеркнул, что расстроен последствиями сделки. Однако заявил, что Twitter «не смог бы выжить как публичная компания».

Джек Дорси основал Twitter в 2006 году в возрасте 29 лет. В ноябре 2021 года он покинул компанию. Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября прошлого года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов.