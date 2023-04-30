Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:28, 30 апреля 2023Россия

ВСУ второй раз за ночь обстреляли поселок в Брянской области из РСЗО

Брянский губернатор Богомаз заявил о втором обстреле ВСУ поселка Суземка с помощью РСЗО

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за ночь на воскресенье, 30 апреля, обстреляли поселок Суземка с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как заявил глава региона, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. На месте работают оперативные службы.

Ранее Александр Богомаз сообщил о двух погибших мирных жителях в результате обстрела украинскими военными поселка Суземка в Брянской области.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света. В то же день также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
В США продлили срок службы «Александрии»
ВСУ второй раз за ночь обстреляли поселок в Брянской области из РСЗО
Терапевт перечислила основные факторы здорового детского сна
ВС России уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Боец ЧВК «Вагнер» назвал оставшееся расстояние до полного взятия Артемовска
Россиянам рассказали о пользе и вреде восточной кухни
Российские военные поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона
Конгрессмен рассказал об осуждении со стороны США из-за законопроектов по Киеву
Байден встретился с семьей Гершковича
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.