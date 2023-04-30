ВСУ второй раз за ночь обстреляли поселок в Брянской области из РСЗО

Брянский губернатор Богомаз заявил о втором обстреле ВСУ поселка Суземка с помощью РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за ночь на воскресенье, 30 апреля, обстреляли поселок Суземка с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как заявил глава региона, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. На месте работают оперативные службы.

Ранее Александр Богомаз сообщил о двух погибших мирных жителях в результате обстрела украинскими военными поселка Суземка в Брянской области.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света. В то же день также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.