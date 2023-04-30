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02:27, 30 апреля 2023Мир

Названы несогласные с позицией США по Украине страны

WP: Индия, Египет, Бразилия и Пакистан препятствуют политике США в украинском конфликте

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Индия, Египет, Бразилия и Пакистан занимают уклончивую позицию по ряду вопросов, связанных с конфликтом на Украине, препятствуя политике США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на ранее утекшие в сеть документы американской разведки.

Отмечается, что перечисленные страны «пережидают» начавшееся противостояние между Соединенными Штатами и Россией и КНР, с другой.

По данным издания, в марте министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что страна «больше не может пытаться сохранять золотую середину» между Пекином и Вашингтоном. Также глава ведомства сообщила о настоящем стратегическом партнерстве с Китаем.

В документах американской разведки также говорится, что перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН власти Пакистана ожидали давления со стороны западных стран. Однако американская сторона не смогла добиться поддержки от Пакистана, который воздержался на голосовании.

Такой же политики в феврале придерживалась Индия. По данным газеты, советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал в ходе переговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым заявил о поддержке Москвы.

Также в документах разведки США говорится, что Египет пытается преодолеть противостояние из-за украинского конфликта «и парировать требования о военной помощи» как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.

Ранее колумнист портала The Hill Брэд Дресс заявил, что республиканцы не будут поддерживать Украину или серьезно сократят поддержку Киева, если придут к власти в США. Он также привел данные исследования, показавшего, что 59 процентов жителей США все еще согласны с поддержкой Киева. Но отметил, что показатель этот с 2022 года снизился.

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Марина Совина
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