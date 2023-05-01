Экс-советник Пентагона раскрыл отношение НАТО к Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: НАТО считает Украину гиблым делом

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскрыл отношение стран НАТО к Украине. На эту тему он порассуждал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в непростом положении. Он отметил, что российская армия уничтожает западную технику, а страны НАТО считают республику «гиблым делом». Полковник убежден, что Киев не скоро будет готов к контрнаступлению, так как уже потерял 90 процентов западных вооружений.

«Это будет очень сложно, потому что у них нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты или артиллерию, а русские видят все их действия. По сути, украинцы находятся в тупике», — полагает Макгрегор.

Он также сказал, что в НАТО в частном порядке рассматривают Украину как «гиблое дело», а в задействовании сил альянса в спасении страны видят «безнадежную затею».

Ранее о возможном контрнаступлении ВСУ высказался бывший разведчик США Скотт Риттер. По его мнению, операция будет тяжелой для Киева из-за больших потерь на фронте.