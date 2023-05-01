Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 1 мая 2023Бывший СССР

В США допустили подготовку наступления Россией при провале контрнаступления ВСУ

ISW: Россия, предположительно, подготовит наступление при провале контрнаступления ВСУ

Фото: РИА Новости

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) подготовят наступление на южном направлении при провале контрнаступления украинской армии. Об этом говорится в отчете ISW.

«Российские войска, вероятно, проведут собственное наступление на юге Украины, если потенциальное украинское контрнаступление провалится», — сказано в публикации. Аналитики считают, что целью наступательных действий станет взятие под контроль частей Запорожской и Херсонской областей, где в настоящее время находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ).

28 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что армия республики готова к контрнаступлению и ждет соответствующего решения командования. Ранее издание The Times проанализировало готовность украинской армии к масштабным наступательным действиям против российских войск. Журналисты полагают, что планам по возвращению утраченных территорий сбыться не суждено.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Власти заявили о подрыве железной дороги под Брянском
Россия приостановила подачу газа в Армению
Часть Днепропетровской области осталась без света
В сети появилось видео последнего выхода Вячеслава Зайцева на публику
Поезд сошел с рельсов под Брянском
В США допустили подготовку наступления Россией при провале контрнаступления ВСУ
Оценены последствия подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Стали известны подробности удара по Павлограду
Похожий на гранату предмет нашли в Москве
Российский теннисист объяснил нецензурную брань в адрес матери во время матча
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.