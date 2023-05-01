В США допустили подготовку наступления Россией при провале контрнаступления ВСУ

ISW: Россия, предположительно, подготовит наступление при провале контрнаступления ВСУ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) подготовят наступление на южном направлении при провале контрнаступления украинской армии. Об этом говорится в отчете ISW.

«Российские войска, вероятно, проведут собственное наступление на юге Украины, если потенциальное украинское контрнаступление провалится», — сказано в публикации. Аналитики считают, что целью наступательных действий станет взятие под контроль частей Запорожской и Херсонской областей, где в настоящее время находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ).

28 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что армия республики готова к контрнаступлению и ждет соответствующего решения командования. Ранее издание The Times проанализировало готовность украинской армии к масштабным наступательным действиям против российских войск. Журналисты полагают, что планам по возвращению утраченных территорий сбыться не суждено.