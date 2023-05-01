Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 1 мая 2023Бывший СССР

Полковник запаса оценил военные возможности Украины

Полковник запаса Кошкин заявил о сомнениях Запада в способности помочь Украине оружием

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Запад высказывает сомнения в том, что он сможет в дальнейшем так же активно помогать Украине вооружением и боеприпасами, сообщил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил военные возможности Украины на фоне сомнений США и их союзников.

Военный эксперт отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют только то вооружение, которое собирается со всей Европы и Соединенных Штатов. Он заявил, что советские боеприпасы, которые ВСУ использовали ранее, уже израсходованы.

«Значительная часть европейских государств сегодня утверждает, что уже разгрузила все склады и поставляет боеприпасы из своих вооруженных сил. А это вызывает в определенной степени опасения о готовности обеспечить национальную безопасность своего государства», — рассказал Кошкин.

Некоторые государства уже не хотят напрямую снабжать боеприпасами Украину. Например, Южная Корея передала 500 тысяч боеприпасов для артиллерийских систем якобы в аренду США

Андрей Кошкинвоенный эксперт, полковник запаса

Специалист уверен, что возможности Запада серьезно снижаются. Он добавил, что, оценивая мощности предприятий военно-промышленных комплексов европейских государств, многие специалисты приходят к выводу, что Европа больше не в состоянии поставлять столько снарядов. Украиной расходуются пять тысяч снарядов в сутки, а таких возможностей даже в США особо нет.

«Сегодня ставка США и их союзников делается на контрнаступление. Потому что его результаты должны сориентировать дальнейшие усилия коллективного Запада в отношении того кризиса, который они организовали вокруг Украины», — заявил военный эксперт.

Контрнаступление будет в значительно степени определять форму поддержки Украины в дальнейшем. Форма поддержки может быть разной: они могут и информационно поддерживать. А физически поставлять вооружение и боевую технику далеко не каждое государство уже сможет

Андрей Кошкинвоенный эксперт, полковник запаса
Материалы по теме:
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022
Украина получит снаряды с обедненным ураном. В чем их опасность и к каким последствиям они могут привести?
Украина получит снаряды с обедненным ураном.В чем их опасность и к каким последствиям они могут привести?
19 апреля 2023
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023

Ранее стало известно, что Запад обеспокоен сообщениями о неготовности Вооруженных сил Украины к контрнаступлению после многомиллиардной помощи Киеву.

28 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны готовы к контрнаступлению и ждут соответствующего решения командования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы первые кадры с места подрыва железной дороги под Брянском
Рогов рассказал о потерях ВСУ после удара по Павлограду
Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам
Раскрыты подробности о традициях празднования Первого мая в Москве
Блиновской предрекли отправку в СИЗО из-за действий кураторов ее марафонов
На Украине показали американские авиационные ракеты
Во Франции обеспокоились ростом преступности из-за Украины
В США перечислили основные ошибки Байдена на посту президента
Возбуждено уголовное дело из-за подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Полковник запаса оценил военные возможности Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.