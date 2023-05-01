Полковник запаса оценил военные возможности Украины

Полковник запаса Кошкин заявил о сомнениях Запада в способности помочь Украине оружием

Запад высказывает сомнения в том, что он сможет в дальнейшем так же активно помогать Украине вооружением и боеприпасами, сообщил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил военные возможности Украины на фоне сомнений США и их союзников.

Военный эксперт отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют только то вооружение, которое собирается со всей Европы и Соединенных Штатов. Он заявил, что советские боеприпасы, которые ВСУ использовали ранее, уже израсходованы.

«Значительная часть европейских государств сегодня утверждает, что уже разгрузила все склады и поставляет боеприпасы из своих вооруженных сил. А это вызывает в определенной степени опасения о готовности обеспечить национальную безопасность своего государства», — рассказал Кошкин.

Некоторые государства уже не хотят напрямую снабжать боеприпасами Украину. Например, Южная Корея передала 500 тысяч боеприпасов для артиллерийских систем якобы в аренду США Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

Специалист уверен, что возможности Запада серьезно снижаются. Он добавил, что, оценивая мощности предприятий военно-промышленных комплексов европейских государств, многие специалисты приходят к выводу, что Европа больше не в состоянии поставлять столько снарядов. Украиной расходуются пять тысяч снарядов в сутки, а таких возможностей даже в США особо нет.

«Сегодня ставка США и их союзников делается на контрнаступление. Потому что его результаты должны сориентировать дальнейшие усилия коллективного Запада в отношении того кризиса, который они организовали вокруг Украины», — заявил военный эксперт.

Контрнаступление будет в значительно степени определять форму поддержки Украины в дальнейшем. Форма поддержки может быть разной: они могут и информационно поддерживать. А физически поставлять вооружение и боевую технику далеко не каждое государство уже сможет Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

Ранее стало известно, что Запад обеспокоен сообщениями о неготовности Вооруженных сил Украины к контрнаступлению после многомиллиардной помощи Киеву.

28 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны готовы к контрнаступлению и ждут соответствующего решения командования.