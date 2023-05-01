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02:05, 1 мая 2023Россия

Собянин рассказал о первом в России роботе-уборщике на улицах Москвы

Мэр Москвы Собянин сообщил о запуске первого в России робота-уборщика «Пикселя»
Сергей Собянин

Сергей Собянин . Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске первого в России робота-уборщика «Пикселя» на улицах столицы в своем Telegram-канале.

Как рассказал мэр, робот разработала московская компания «Автономика». «Пиксель» может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов, отметил Собянин. «У него сменное навесное оборудование — это позволяет использовать робота круглый год», — добавил он. На данный момент робот-уборщик работает в тестовом режиме в сопровождении оператора.

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Марина Совина
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