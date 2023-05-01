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18:31, 1 мая 2023Силовые структуры

В Запорожье подорвался возможный пособник ВСУ

«Известия»: пособник ВСУ подорвался на взрывном устройстве, которое сам и собрал

Фото: Globallookpress.com

Возможный пособник Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб из-за взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщают «Известия».

Как рассказали изданию в правоохранительных органах, 62-летний мужчина подорвался в сарае из-за взрыва СВУ, которое сам и собрал. ЧП произошло в селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области.

Прибывшие на место специалисты установили, что причиной смерти стало срабатывание безоболочного взрывного устройства, его масса составила около двух килограммов. Уточняется, что мужчина погиб из-за неумелого обращения со взрывчаткой.

На месте также было обнаружено второе взрывное устройство, масса взрывчатого вещества составила около 500 граммов. По оценке экспертов, взрывные устройства были предназначены для поражения людей в местах их массового скопления. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

30 апреля сообщалось, что в Хабаровске неизвестный подбросил два СВУ в продуктовый магазин. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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Андрей Ставицкий
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