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21:40, 1 мая 2023Россия

Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Сальдо предостерег ВСУ от попыток форсировать Днепр

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр для атаки на левобережную часть региона. Такое заявление он сделал в эфире передачи «Соловьев Live».

«Соваться к нам с правого берега не нужно», — предупредил политик.

По его словам, у Вооруженных сил России (ВС РФ) есть «серьезное оружие» для отражения возможного нападения. При этом он подчеркнул, что украинская пропаганда под давлением англосаксонских специалистов все время пытается нагнать страху и паники на мирное население в Херсонской области. «Русское оружие показывает, что оно может делать», — отметил Сальдо.

Ранее Сальдо в своем оценил вероятность затопления первой линии обороны ВС РФ на левом берегу Днепра в случае, если Украина резко спустит воду из водохранилищ при гидроэлектростанциях. Такой сценарий он считает нереализуемым.

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Екатерина Подвигина
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