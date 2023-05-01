Врио губернатора Херсонской области Сальдо предостерег ВСУ от попыток форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр для атаки на левобережную часть региона. Такое заявление он сделал в эфире передачи «Соловьев Live».

«Соваться к нам с правого берега не нужно», — предупредил политик.

По его словам, у Вооруженных сил России (ВС РФ) есть «серьезное оружие» для отражения возможного нападения. При этом он подчеркнул, что украинская пропаганда под давлением англосаксонских специалистов все время пытается нагнать страху и паники на мирное население в Херсонской области. «Русское оружие показывает, что оно может делать», — отметил Сальдо.

Ранее Сальдо в своем оценил вероятность затопления первой линии обороны ВС РФ на левом берегу Днепра в случае, если Украина резко спустит воду из водохранилищ при гидроэлектростанциях. Такой сценарий он считает нереализуемым.