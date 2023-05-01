Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:58, 1 мая 2023Мир

Трасс вручили счет за пропавшие из ее резиденции халаты и тапочки

Times: экс-премьеру Британии Трасс вручили счет на $15 тыс за пропавшие из резиденции вещи
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Liz Truss / Globallookpress.com

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс вручили счет на 15 тысяч долларов за вещи, пропавшие из ее загородной резиденции Чевенинг, в том числе за халаты и тапочки. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на неназванный источник.

Отмечается, что секретариат кабинета министров связался с экс-премьером и попросил ее компенсировать стоимость проживания в поместье, куда она приглашала гостей во время пребывания в должности.

Материалы по теме:
Трасс на раз не приходится. Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
Трасс на раз не приходится.Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
20 октября 2022
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди» Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди»Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
28 октября 2022

В счет также включено вино и напитки, которые Трасс и помощники употребляли в резиденции. «Сотрудники поместья также сообщили, что за этот период исчезли полотенца, халаты и даже тапочки, и попросили ее оплатить расходы», — говорится в публикации.

Газета пишет, что власти Великобритании оплачивают расходы только на официальные мероприятия, которые проводятся в резиденции, развлечение личных гостей и партийные собрания не оплачиваются.

Представитель Трасс сообщил изданию, что экс-премьер намеревается оспорить счет, поскольку туда могут быть включены не только личные, но и официальные расходы.

В феврале бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не желает вновь занимать этот пост, несмотря на то, что выставила свою кандидатуру на голосование.

Трасс объявила об отставке 20 октября 2022 года. Она признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал рекордно коротким в истории страны — 45 дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские военные поразили транспортный узел в Павлограде. ВКС готовят упреждающий удар перед наступлением ВСУ
Змея выползла к людям в московском парке
Трасс вручили счет за пропавшие из ее резиденции халаты и тапочки
Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку
В Индии оскорбились из-за публикации украинского Минобороны
ВСУ сменили тактику в Артемовске из-за действий ВКС России
На Западе обеспокоились сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению
Дизайнер интерьера перечислила распространенные ошибки в освещении квартир
Диетолог предостерегла от ежедневного употребления одного вида рыбы
Собянин рассказал о первом в России роботе-уборщике на улицах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.