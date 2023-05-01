Трасс вручили счет за пропавшие из ее резиденции халаты и тапочки

Times: экс-премьеру Британии Трасс вручили счет на $15 тыс за пропавшие из резиденции вещи

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс вручили счет на 15 тысяч долларов за вещи, пропавшие из ее загородной резиденции Чевенинг, в том числе за халаты и тапочки. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на неназванный источник.

Отмечается, что секретариат кабинета министров связался с экс-премьером и попросил ее компенсировать стоимость проживания в поместье, куда она приглашала гостей во время пребывания в должности.

В счет также включено вино и напитки, которые Трасс и помощники употребляли в резиденции. «Сотрудники поместья также сообщили, что за этот период исчезли полотенца, халаты и даже тапочки, и попросили ее оплатить расходы», — говорится в публикации.

Газета пишет, что власти Великобритании оплачивают расходы только на официальные мероприятия, которые проводятся в резиденции, развлечение личных гостей и партийные собрания не оплачиваются.

Представитель Трасс сообщил изданию, что экс-премьер намеревается оспорить счет, поскольку туда могут быть включены не только личные, но и официальные расходы.

В феврале бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не желает вновь занимать этот пост, несмотря на то, что выставила свою кандидатуру на голосование.

Трасс объявила об отставке 20 октября 2022 года. Она признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал рекордно коротким в истории страны — 45 дней.

