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22:14, 6 февраля 2023Мир

Трасс заявила о нежелании становиться премьером

Выдвинувшая свою кандидатуру на голосование Трасс заявила о нежелании быть премьером

Фото: РИА Новости

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не желает вновь занимать этот пост, несмотря на то, что выставила свою кандидатуру на голосование. Об этом она рассказала в интервью изданию Spectator.

Трасс отметила, что хочет участвовать в продвижении политики экономического стимулирования и оставаться членом парламента. Также она уверена в будущем как Британии, так и консервативной партии. «Я думаю, нам нужно начать строительство мощной интеллектуальной базы, но у меня нет отчаянного желания вернуться в кресло премьера», — высказалась она.

Трасс объявила об отставке 20 октября 2022 года. Она признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал рекордно коротким в истории страны — 45 дней.

4 февраля The Times сообщил, что двое последних британских премьеров — Лиз Трасс и Борис Джонсон — намерены продолжить карьеру. Трасс собирается оппонировать действующему главе правительства Риши Сунаку по вопросам экономики, а ее предшественник — призвать власти активнее помогать Украине.

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил намерение Трасс вернуться в большую политику. Сенатор отметил, что стартовые позиции у нее плохие, зато в достатке напора и решительности.

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Екатерина Подвигина
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