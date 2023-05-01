Сливший в сеть секретные документы Пентагона интересовался массовыми расстрелами

«Ъ»: обвиняемый в утечках Пентагона Джек Тейшейра интересовался массовыми расстрелами

Рядовой ВВС США первого класса Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона, активно интересовался массовыми расстрелами. Об этом рассказывает издание «Коммерсант».

Как выяснилось, еще в старшей школе Тейшейру отстранили от занятий за положительные рассуждения о массовых расстрелах. Кроме того, учителя замечали в его разговорах грубые расистские высказывания. По этой причине в 2018 году молодому человеку отказали в разрешении на владение оружия. А его одноклассники рассказали, что на следующий день после массового расстрела в одной из американских школ Джек пришел в футболке с изображением оружия, которое использовал стрелок накануне.

Следствие установило, что американец неоднократно искал информацию в интернете о массовых расстрелах в США. В феврале одному из своих знакомых в Discord Тейшейра рассказал об «искушении превратить минивэн в "фургон для убийств"». Также в разговоре он изъявлял желание устроить стрельбу в «многолюдной городской или пригородной среде», и спрашивал, «каким типом винтовки было бы легче управлять с заднего сиденья внедорожника». Кроме того, в ноябре прошлого года Тейшейра писал, что он бы «убил тонну людей», потому что это позволило бы «отсеять слабоумных».

Ранее прокуратура США потребовала оставить под арестом Джека Тейшейру, и сочла его опасным для страны и общества. Рядового арестовали 13 апреля. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов.