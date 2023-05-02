Во Франции призвали ограничить рейсы авиакомпаний Китая из-за дружбы с Россией

Bloomberg: в Air France пожаловались на китайские авиакомпании из-за полетов над Россией

Крупнейший французский авиаперевозчик Air France пожаловался властям страны на «несправедливое преимущество» компаний Китая летать над Россией. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, руководство французского авиахолдинга призвало правительство Франции ограничить количество рейсов китайских перевозчиков в страну из-за дружбы с Россией. В Air France заявили, что компании КНР пользуются «несправедливым преимуществом», поскольку, в отличие от европейских, могут летать над территорией РФ.

Отмечается, что флагманский перевозчик заинтересован в том, чтобы президент Франции ввел налоги или другие меры, которые создадут аналогичную базу затрат между Air France и китайскими авиакомпаниями. «Мы поддерживаем увеличение пропускной способности между Францией и Китаем, но должны быть равные условия, — приводит издание слова представителя перевозчика. — Сейчас имеет место искажение конкуренции, которое необходимо учитывать».

До пандемии Air France выполнял 32 рейса в неделю в материковый Китай. Сейчас компания летает по данному направлению шесть раз в неделю.

Ранее директор авиаперевозчика Finnair Топи Маннер пожаловался на «значительно невыгодное» положение по сравнению с китайскими перевозчиками из-за возможности летать над РФ. По его словам, финская компания построила бизнес на преимуществах географического местоположения, предлагая быстрые перелеты в Азию через север России, однако закрытие неба для европейских воздушных судов нанесло урон компании.