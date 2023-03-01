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11:23, 1 марта 2023Путешествия

Авиакомпании ЕС возмутились «несправедливым преимуществом» КНР летать над РФ

FT: компании ЕС пожаловались на перевозчиков из Китая из-за разрешения летать над Россией

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейские авиаперевозчики возмутились «несправедливым преимуществом» авиакомпаний КНР летать над территорией России. Об этом пишет The Financial Times.

По данным издания, компании ЕС считают дискриминацией разрешение для китайских самолетов летать над РФ, поскольку теперь они вынуждены тратить больше времени на перелеты. «У китайских авиакомпаний есть несправедливое преимущество перед европейскими перевозчиками, которым запретили входить в российское воздушное пространство год назад. Между Парижем и Сеулом время полета возросло на три часа. Китайские же перевозчики все еще могут летать над Россией и предлагают более короткие маршруты в Европу», — заявил исполнительный директор Air France-KLM Бен Смит.

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Также «значительно невыгодное» положение по сравнению с Китаем отметил исполнительный директор перевозчика Finnair Топи Маннер. По его словам, финская компания построила бизнес на преимуществах географического местоположения, предлагая быстрые перелеты в Азию через север России, однако внезапное закрытие неба для европейских воздушных судов нанесло урон компании. «Рейсы Finnair между Хельсинки и Токио теперь занимают более 13 часов, по сравнению с 9,5 часа до закрытия Россией воздушного пространства», — пояснил он.

Ранее в феврале стало известно, что из-за влияния западных санкций в России сильно сдвинулись сроки починки самолетов Airbus и Boeing. По словам советника технического директора «Аэрофлота» Марата Терещенко, если раньше двигатели Airbus A320 можно было починить за 20 дней, то теперь на это уходит четыре месяца. 

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Валентина Процкова
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