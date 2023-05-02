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19:12, 2 мая 2023Путешествия

Авиакомпания вынудила инвалида выползти из самолета и вызвала споры в сети

Ryanair отказала пассажиру-инвалиду в коляске и вынудила его выползти из самолета

Фото: Massimo Insabato / Keystone Press Agency

Авиакомпания Ryanair отказала инвалиду в коляске и вынудила его выползти из самолета. Об этом сам пассажир рассказал в соцсетях, на что обратили внимание в Daily Star.

По данным издания, Адриан Кио (Adrian Keogh) заранее запросил у авиакомпании специальную помощь, поскольку может передвигаться лишь на инвалидной коляске. Более того, мужчина оплатил соответствующую услугу, однако после посадки самолета в аэропорту Гетеборга в Швеции пассажиру заявили, что ждать ее придется как минимум час.

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«У меня не было другого выбора, кроме как выползти из самолета», — написал Кио в соцсетях и вызвал споры среди подписчиков. Некоторые пользователи встали на защиту авиакомпании, подчеркнув, что за помощь маломобильным клиентам отвечает не перевозчик, а аэропорт. При этом, как утверждали другие юзеры, в аэропорту часто не хватает возможностей, чтобы помочь сразу всем нуждающимся пассажирам.

Однако были и те, кто разделил критику Кио в адрес Ryanair. «Не удивляйтесь, мой отец не получил воды на их рейсе на прошлой неделе, чтобы выпить лекарство», «Где в это время был экипаж? Люди действительно стояли и смотрели на происходящее?», «Я считаю позором, что авиакомпания вообще берет деньги за эту услугу», — написали комментаторы.

Когда публикация стала вирусной в сети, руководство Ryanair обратило на него внимание и опровергло все обвинения. Там также подчеркнули, что помощь инвалидам не является платной услугой, хотя Кио утверждал, что отдал за это деньги при бронировании.

Ранее девушка-инвалид рассказала в публикации на форуме Reddit, как отказалась уступить место в самолете семейной паре и в результате прослыла монстром. По словам автора, в связи с инвалидностью она не может долгое время сидеть прямо из-за сильных болей.

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Зарина Дзагоева
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