В России оценили важность переговоров по зерновой сделке

Депутат Белик назвал зерновую сделку карманным проектом западных стран

Зерновая сделка выполняется не полностью в вопросе соблюдения интересов Москвы, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что часть соглашения, которая касается экспорта для российской стороны не выполняется западными государствами.

«По понятным причинам для западных стран и Украины зерновая сделка важна. Однако наша страна видит, как избирательно выполняются договоренности в рамках этого соглашения», — сказал депутат.

Западу очень хотелось бы, чтобы из гуманитарного проекта зерновая сделка была трансформирована в некий карманный проект, который бы удовлетворял интересы только западных стран Дмитрий Белик депутат Госдумы

По мнению Дмитрия Белика, дальнейшая судьба зерновой сделки будет зависеть от полного соблюдения всех договоренностей.

«Получается, что Россия выполняет договоренности и не препятствует экспорту зерновых с Украины, а вот часть, касающаяся экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, до сих пор далека от реализации, и Запад презентует это как норму. Так что решение о продлении срока соглашения будет зависеть от урегулирования тех пунктов, которые интересуют нашу страну, Россия вполне способна добиться этого», — заключил он.

2 мая РИА Новости и Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров сообщили, что встреча делегаций по вопросу продления зерновой сделки может состоятся в среду, 3 мая. СМИ утверждают, что она состоится в Турции.

Позже в МИД России заявили, что не в курсе таких планов. «Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что уверен в продлении соглашения. Он добавил, что работа по этому вопросу продолжается.

29 апреля заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не видит конкретных результатов выполнения зерновой сделки.



Зерновая сделка была подписана Россией и Украиной в июле 2022 года при участии Турции и ООН. Соглашение предусматривает вывоз зерна из украинских портов в Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.