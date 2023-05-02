Байден попросил гостя Белого дома заткнуться

Байден прервал историю гостя Белого дома о первом судье-мусульманине, велев ему заткнуться

Американский президент Джо Байден прервал историю гостя Белого дома и попросил его заткнуться. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел, когда один из присутствующих на приеме в честь конца Рамадана начал рассказывать главе США о первом федеральном судье-мусульманине, после чего тот перебил его. «Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — сказал Байден. Судью при этом политик поприветствовал.