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04:05, 2 мая 2023Мир

Байден попросил гостя Белого дома заткнуться

Байден прервал историю гостя Белого дома о первом судье-мусульманине, велев ему заткнуться
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Alexander Drago / Reuters

Американский президент Джо Байден прервал историю гостя Белого дома и попросил его заткнуться. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел, когда один из присутствующих на приеме в честь конца Рамадана начал рассказывать главе США о первом федеральном судье-мусульманине, после чего тот перебил его. «Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — сказал Байден. Судью при этом политик поприветствовал.

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Марина Совина
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