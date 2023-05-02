Блинкен опроверг причастность к письмам в поддержку сына Байдена

Блинкен заявил, что не инициировал письма в защиту сына Байдена после скандала с ноутбуком

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News опроверг обвинения в причастности к письмам в поддержку сына американского президента Джо Байдена Хантера после скандала с ноутбуком.

Он заверил, что не является инициатором писем бывших сотрудников ЦРУ в защиту сына политика. «Что касается того письма, это не моя идея, я не просил об этом, не добивался. Думаю, показания бывшего директора ЦРУ подтверждают это», — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, он не занимается политикой, что является одним из главных преимуществ его работы. Он подчеркнул, что его задачи связаны с решением дипломатических проблем.

Ноутбук Хантера, содержавший его интимные фото с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер. Но ФБР не заинтересовалась этой информацией и предложила не распространять ее.