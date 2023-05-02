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09:26, 2 мая 2023Из жизни

Жена услышала крики мужа из-под земли после похорон и спасла его

The Thaiger: в Китае жена услышала крики заживо похороненного мужа и спасла его

Фото: David Bokuchava / Shutterstock / Fotodom

Заживо похороненный житель Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае очнулся под землей в могиле после погребения. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина долгое время страдал от проблем со здоровьем и жил с родителями, женой и сыном. Супруга китайца много работала, чтобы обеспечить семью, поэтому за мужчиной ухаживали отец и мать. Однажды мать китайца принесла ему обед и обнаружила, что он без сознания. Она вызвала врача, и тот констатировал смерть, подтвердив отсутствие пульса и дыхания. Она сообщила невестке о смерти мужа и попросила, чтобы та как можно быстрее вернулась домой для проведения похорон.

Шокированная внезапной смертью мужа женщина приехала на церемонию погребения. После завершения похорон она подошла к месту захоронения, чтобы трижды ему поклониться, и в этот момент услышала странные звуки, доносящиеся из-под земли. Она позвала мужа по имени и услышала его крики. Присутствующие тут же принялись откапывать могилу. Открыв крышку гроба, они обнаружили, что похороненный мужчина жив. Спасенного незамедлительно доставили в больницу.

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Врачи выяснили, что китаец был болен диабетом. Длительное отсутствие лечения привело к потере сознания и обезвоживанию, в результате чего у мужчины ослаб пульс, что ошибочно приняли за смерть. Предполагается, что китаец очнулся в гробу из-за резкой нехватки кислорода. Врачи узнали, что его семья испытывает финансовые трудности, поэтому решили полностью покрыть расходы на лечение за счет больницы.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии, которого родственники считали скончавшимся от коронавируса, вернулся домой через два года после «смерти». Оказалось, что все это время индиец находился в другом городе.

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Алиса Удовик
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