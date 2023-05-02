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08:19, 2 мая 2023Россия

Аксенов заявил о неминуемой расплате за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

Глава Крыма Аксенов: причастные к трагедии в Доме профсоюзов не уйдут от возмездия
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Лица, причастные к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе, не смогут избежать расплаты за совершенное преступление. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Во вторник, 2 мая, исполняется девять лет с пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек.

Гибель мирных жителей в Одессе «ясно показало террористическую сущность киевского режима», продолжил глава российского региона. Он напомнил, что власти Украины возложили ответственность за случившееся на самих жертв трагедии в Доме профсоюзов.

«Но возмездие за гибель одесских мучеников обязательно будет», — заверил глава Крыма. Личности причастных к пожару установлены, и каждый из них должен помнить о расплате, заключил он.

В апреле стало известно о гибели в Артемовске одного из участников поджога в одесском Доме профсоюзов. Украинский военнослужащий Александр Станков был ликвидирован бойцами ЧВК «Вагнер».

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Алан Босиков
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