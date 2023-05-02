Разгневанный пассажир набросился на стюардессу и попытался спрыгнуть с самолета

Пассажир United Airlines разозлился из-за просьбы занять место и набросился на стюардессу

Разгневанный пассажир авиакомпании United Airlines набросился на стюардессу из-за просьбы занять свое место и попал на видео. Об этом сообщает ABC7 News.

Уточняется, что самолет выполнял рейс по маршруту Сан-Франциско — Хьюстон, когда один из пассажиров, летевший с женой, напал на бортпроводницу. Очевидцы отмечают, что мужчина невнятно разговаривал. Дебошира удерживали два человека, чтобы тот не навредил стюардессе.

После этого пассажир быстро направился к выходу из самолета, открыл аварийную дверь и попытался спрыгнуть. Членам экипажа удалось затащить его обратно в безопасное место.

«В воскресенье [30 апреля] вечером наша команда в международном аэропорту Сан-Франциско немедленно связалась с правоохранительными органами после того, как клиент нарушил правила во время посадки», — заявили после инцидента в United Airlines.