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16:33, 2 мая 2023Путешествия

Грузинская авиакомпания начала продавать билеты на рейсы в Москву

Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы в Москву с пересадкой в Ереване

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Флагманский перевозчик Грузии Georgian Airways начал продавать билеты на самолеты, следующие из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом во вторник, 2 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Уточняется, что речь идет о партнерских рейсах авиакомпании Армении Air Dilijans. Время в пути составляет 4,5 часа, из них 30 минут — пересадка в Ереване. «Начали продавать билеты на этот рейс, как только была переименована "Авиакомпания Армения"», — рассказал собеседник издания.

Приобрести проездные документы можно как на сайте перевозчика Georgian Airways, так и на портале Air Dilijans.

Ранее глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия сейчас находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. При этом представитель партии КПРФ подчеркнул, что пока трудно судить, когда эти решения реализуются и в какой очередности.

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Валентина Процкова
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