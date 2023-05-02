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09:30, 2 мая 2023Россия

Москвичам назвали способ бесплатно за час узнать о возможных заболеваниях

Вице-мэр Ракова: павильоны «Здоровая Москва» снова заработают в столичных парках в мае

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Павильоны «Здоровая Москва» снова заработают в столичных парках и зонах отдыха в мае. Москвичи в течение нескольких месяцев смогут бесплатно, без предварительной записи, за час проверить в них свое здоровье и узнать о возможных заболеваниях на ранних стадиях, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, павильоны заработают в общей сложности в 46 парках, скверах и зонах отдыха Москвы. Они будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Предполагается, что такой график работы позволит москвичам выделить любое удобное время для проверки здоровья, «ведь сделать это можно будет, например, после работы или гуляя в парке на выходных», подчеркнула Ракова.

Сейчас мы продолжаем монтаж павильонов, и уже в середине мая они будут готовы принять первых посетителей. Жители смогут бесплатно и всего за один час пройти широкий спектр исследований, превышающий федеральный стандарт, и выявить возможные заболевания еще на ранних стадиях

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Вице-мэр отметила, что «Здоровая Москва» вносит большой вклад в заботу о здоровье москвичей. Интерес жителей столицы к проекту говорит о том, что все больше людей осознают важность своевременной диагностики. Кроме того, популярность проекта указывает на то, что в столице активно развивается культура здорового образа жизни.

Проводить обследования в павильонах «Здоровой Москвы» будут квалифицированные столичные врачи без перерывов и выходных. В рамках акции можно будет проверить ключевые показатели здоровья, выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска их развития, а также проконсультироваться со специалистами о способах профилактики возможных патологий.

Расширенная программа «Здоровой Москвы» включает в себя более 11 исследований. Она направлена на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и других. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут также пройти дополнительные исследования для оценки рисков развития заболеваний.

Результаты исследований будут храниться в электронной медкарте. Для прохождения обследования нужно иметь прикрепление к городским поликлиникам, а также московский полис ОМС и паспорт.

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Инга Разумовская
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